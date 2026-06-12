Mundial2026: “Temos a mala cheia de sonhos dos portugueses”, diz Roberto Martínez

A seleção portuguesa de futebol leva as malas “cheias de sonhos dos portugueses” para o Mundial2026, assumiu hoje o selecionador Roberto Martínez, antes da partida da comitiva rumo aos Estados Unidos.
“O apoio e a força que tivemos nos jogos particulares foram exatamente o que nós precisávamos para a força psicológica do grupo. Estamos preparados e vamos dar tudo. Temos a mala cheia de sonhos dos portugueses, temos a responsabilidade e vamos lutar juntos. Quando estamos juntos, somos melhores”, frisou o treinador.
Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o espanhol assegurou que os 27 convocados da seleção se apresentam na máxima força para disputar a competição, que dividiu em duas fases: um primeiro Mundial na fase de grupos e outro na fase a eliminar.
“Sempre ficamos com dúvidas durante o período de preparação, com um risco de lesões. Posso dizer que temos 27 jogadores todos aptos e preparados, e com um entusiasmo muito elevado. É certo que para nós o Mundial só tem três jogos, mas agora precisamos de atingir o próximo passo, que é chegar ao segundo Mundial”, reforçou Roberto Martínez, que já guiou Portugal no Euro2024, rumo aos ‘quartos’.
O selecionador apontou que a atual equipa das ‘quinas’ “é uma geração de muita responsabilidade e talento”, garantindo que um passo “muito objetivo e claro” é vencer todas as partidas que Portugal terá de disputar na prova, rumo ao ‘sonho’.
“Agora, temos três jogos e o que conseguirmos fazer aí mostra o próximo passo. Ganhar jogos é o objetivo coletivo. Sinto que os jogadores estão preparados, de forma individual, e tentarão fazer o que a equipa precisa para ganhar”, expressou.
A comitiva lusa parte do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pelas 15:05, rumo a Palm Beach, nos Estados Unidos, local que vai servir de quartel-general da seleção durante a prova.
A chegada a solo norte-americano está prevista para as 19:15 locais (00:15 horas de Lisboa), com os eleitos a seguirem depois para o hotel que vai acolher a seleção portuguesa, estando previstas declarações à chegada.
O Mundial2026, que começou na quinta-feira com a vitória do México sobre a África do Sul, por 2-0, vai decorrer até 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
Portugal integra a Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início às 12:00 (18:00).
Segue-se o estreante Uzbequistão, em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia, em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).
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