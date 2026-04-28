CRESCER promove dois eventos no Porto Santo dedicados ao desenvolvimento infantil

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil irá dinamizar, nos dias 8 e 9 de maio de 2026, duas iniciativas no Porto Santo, “reforçando o seu compromisso com a promoção do desenvolvimento infantil, a prevenção e a capacitação da comunidade”.
No dia 8 de maio, entre as 16h00 e as 19h00, terá lugar um Dia Aberto, em parceria com a Clover and Hooves, proporcionando às crianças e famílias da ilha uma experiência diferenciadora e gratuita. A iniciativa inclui atividades de contacto com a natureza, experiências sensoriais, momentos de convívio e uma experiência de uma atividade assistida por equinos, promovendo o bem-estar, a autorregulação e o desenvolvimento global da criança. A participação é gratuita, mediante inscrição obrigatória.
No dia 9 de maio, decorrerá o I Encontro CRESCER – ‘Do Risco à Prevenção no Desenvolvimento Infantil’, no Auditório da Câmara Municipal do Porto Santo. Este encontro reunirá profissionais de diferentes áreas, nomeadamente saúde, educação e intervenção terapêutica, com o objetivo de refletir sobre a identificação precoce de dificuldades no desenvolvimento infantil e a importância de estratégias de intervenção atempadas e baseadas na evidência.
O programa contempla temas como as perturbações do neurodesenvolvimento, o processamento sensorial, a linguagem e a dislexia, os programas de estimulação do desenvolvimento e a promoção de práticas seguras no cuidado ao bebé. A participação é gratuita, estando sujeita a inscrição prévia.
Com estas iniciativas, o CRESCER reforça a sua “missão de aproximar serviços especializados às comunidades, promovendo o acesso a conhecimento científico e a experiências significativas no contexto natural da criança”.
AQUINTRODIA
É Abril de primavera, de mais calor, de natureza a despertar, de colorir campos e montes...
É Abril de mudança, de recomeço, de luta, de esperança.Caiu-me...
Há cinquenta e dois anos, ao raiar da madrugada, os cravos floresceram nos canos das espingardas e Portugal acordou para a liberdade. Um dia que mudou...
Há datas que não são apenas datas. São marcas na pele de um clube. São pontos de viragem que se contam de pais para filhos, como se fossem episódios de...
Ainda que, segundo as últimas sondagens realizadas pela CNN, a maior parte dos portugueses, cerca de 90%, acredite na democracia como o melhor regime,...
A liberdade permanece um dos pilares fundamentais das sociedades contemporâneas, manifestando-se nas esferas política, social e psicológica. Em Portugal,...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Junto a um contentor de lixo, vi pedaços de um espelho e logo pensei: oxalá quem o partiu não sofra os sete anos de azar preconizados pela superstição...
Em bom rigor, o título tem outro autor. Foi tirado a Valter Hugo Mãe num capítulo do livro ‘A Máquina de Fazer Espanhóis’.
Não é por falta de palavras...
Apregoa-se liberdade e democracia, mas a importância de Abril advém de, com estas, se ter consagrado um conjunto de direitos na expressão de um estado...
Hoje não atendi o telefone.
Não foi por falta de tempo nem por distração. Vi o nome, reconheci a insistência, e deixei tocar. Durante aqueles segundos,...
Vivemos numa fraude montada pela impropriamente autodenominada de “esquerda”.
“Esquerda” isto?!...
Onde uma Reforma Agrária, como na Madeira?!...
Onde um...
O engenheiro Francisco Taboada abriu as portas da Casa da Luz. ️
Já está no ar o segundo episódio do novo podcast do JM e da Empresa de Electricidade da...
Em 2026, o rendimento passivo já não se limita a ações com dividendos, imóveis para arrendamento ou produtos de poupança. Um número crescente de investidores particulares está a explorar...
O Congresso dos EUA tem previsto votar hoje duas resoluções para impedir Donald Trump de continuar a guerra ao Irão ou realizar qualquer ação militar contra...
A Junta de Freguesia da Sé apresentou hoje, em reunião de Assembleia de Freguesia, o seu novo logótipo institucional, marcando uma nova etapa na afirmação...
O programa “Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência” (PTRR) vai ter um envelope financeiro global de 22,6 mil milhões de euros e um horizonte...
Os Bandidos do Cante são os cabeças de cartaz do dia 23 de julho da Semana do Mar do Porto Moniz, confirmando a informação já avançada pelo JM aquando...
O secretário regional da Economia disse hoje que, em 600 anos de história, esta é a primeira vez que é possível vencer “a insularidade e a ultraperiferia”,...
O cantor Ernesto Macedo está confirmado no cartaz da Semana do Mar do Porto Moniz, atuando no dia 23 de julho, no segundo dia do evento que decorre entre...
O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, destacou, esta terça-feira, na visita ao evento ‘eGames Lab > Ready to Play!’, no Madeira...
A seleções portuguesas de ténis de mesa masculina e feminina iniciaram a participação no Mundial de equipas, em Londres, com vitórias.
Os masculinos superaram...
A Comissão Parlamentar de Transparência aprovou hoje, por maioria, uma recomendação ao deputado do Chega Francisco Gomes para que se retrate publicamente...
O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil irá dinamizar, nos dias 8 e 9 de maio de 2026, duas iniciativas no Porto Santo, “reforçando o seu...