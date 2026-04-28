CRESCER promove dois eventos no Porto Santo dedicados ao desenvolvimento infantil

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil irá dinamizar, nos dias 8 e 9 de maio de 2026, duas iniciativas no Porto Santo, “reforçando o seu compromisso com a promoção do desenvolvimento infantil, a prevenção e a capacitação da comunidade”.

No dia 8 de maio, entre as 16h00 e as 19h00, terá lugar um Dia Aberto, em parceria com a Clover and Hooves, proporcionando às crianças e famílias da ilha uma experiência diferenciadora e gratuita. A iniciativa inclui atividades de contacto com a natureza, experiências sensoriais, momentos de convívio e uma experiência de uma atividade assistida por equinos, promovendo o bem-estar, a autorregulação e o desenvolvimento global da criança. A participação é gratuita, mediante inscrição obrigatória.

No dia 9 de maio, decorrerá o I Encontro CRESCER – ‘Do Risco à Prevenção no Desenvolvimento Infantil’, no Auditório da Câmara Municipal do Porto Santo. Este encontro reunirá profissionais de diferentes áreas, nomeadamente saúde, educação e intervenção terapêutica, com o objetivo de refletir sobre a identificação precoce de dificuldades no desenvolvimento infantil e a importância de estratégias de intervenção atempadas e baseadas na evidência.

O programa contempla temas como as perturbações do neurodesenvolvimento, o processamento sensorial, a linguagem e a dislexia, os programas de estimulação do desenvolvimento e a promoção de práticas seguras no cuidado ao bebé. A participação é gratuita, estando sujeita a inscrição prévia.