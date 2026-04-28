MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

CRESCER promove dois eventos no Porto Santo dedicados ao desenvolvimento infantil

    CRESCER promove dois eventos no Porto Santo dedicados ao desenvolvimento infantil
    Interação com cavalos faz parte do programa. JOANA SOUSA / JOANA SOUSA
Redação

Região
Data de publicação
28 Abril 2026
18:12

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil irá dinamizar, nos dias 8 e 9 de maio de 2026, duas iniciativas no Porto Santo, “reforçando o seu compromisso com a promoção do desenvolvimento infantil, a prevenção e a capacitação da comunidade”.

  • Programa Dia 8
    Programa Dia 8 DR

No dia 8 de maio, entre as 16h00 e as 19h00, terá lugar um Dia Aberto, em parceria com a Clover and Hooves, proporcionando às crianças e famílias da ilha uma experiência diferenciadora e gratuita. A iniciativa inclui atividades de contacto com a natureza, experiências sensoriais, momentos de convívio e uma experiência de uma atividade assistida por equinos, promovendo o bem-estar, a autorregulação e o desenvolvimento global da criança. A participação é gratuita, mediante inscrição obrigatória.

No dia 9 de maio, decorrerá o I Encontro CRESCER – ‘Do Risco à Prevenção no Desenvolvimento Infantil’, no Auditório da Câmara Municipal do Porto Santo. Este encontro reunirá profissionais de diferentes áreas, nomeadamente saúde, educação e intervenção terapêutica, com o objetivo de refletir sobre a identificação precoce de dificuldades no desenvolvimento infantil e a importância de estratégias de intervenção atempadas e baseadas na evidência.

O programa contempla temas como as perturbações do neurodesenvolvimento, o processamento sensorial, a linguagem e a dislexia, os programas de estimulação do desenvolvimento e a promoção de práticas seguras no cuidado ao bebé. A participação é gratuita, estando sujeita a inscrição prévia.

  • Programa Dia 9
    Programa Dia 9 DR

Com estas iniciativas, o CRESCER reforça a sua “missão de aproximar serviços especializados às comunidades, promovendo o acesso a conhecimento científico e a experiências significativas no contexto natural da criança”.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Carmo Marques

HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA

Sete
26/04/2026 07:30

Junto a um contentor de lixo, vi pedaços de um espelho e logo pensei: oxalá quem o partiu não sofra os sete anos de azar preconizados pela superstição...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que representa o regresso do Marítimo à Primeira Liga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas