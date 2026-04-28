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Movimento Democrático de Mulheres apela à participação na manifestação do 1.º de Maio

    Movimento Democrático de Mulheres apela à participação na manifestação do 1.º de Maio
    MDM associa-se à manifestação promovida pela USAM. MDM
Redação

Região
Data de publicação
28 Abril 2026
17:48

O Movimento Democrático de Mulheres (MDM) apela à participação de todas as mulheres na manifestação do 1.º de Maio – Dia do Trabalhador, organizada pela União dos Sindicatos da Madeira (USAM), que terá lugar junto à Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 10h00.

Em nota enviada à imprensa, o MDM diz que num “contexto marcado pelo agravamento das desigualdades sociais e laborais”, torna-se essencial a mobilização das mulheres trabalhadoras para a defesa dos seus direitos.

“O atual pacote laboral constitui um retrocesso significativo, contribuindo para a precarização do trabalho, a desvalorização dos salários e o aumento da insegurança no emprego. Estas medidas atingem de forma particularmente grave as mulheres, que continuam a enfrentar maiores níveis de precariedade, discriminação salarial e dificuldades na conciliação entre a vida profissional e familiar”, escreve o MDM.

“A participação no 1.º de Maio representa um momento de afirmação coletiva pela dignidade do trabalho, pela igualdade de direitos e por políticas que promovam a justiça social. É fundamental combater medidas que empobrecem a população e fragilizam as condições de vida, exigindo alternativas que garantam trabalho com direitos, salários dignos e proteção social efetiva”, acrescenta.

O MDM reafirma ainda o seu “compromisso na luta pela igualdade, pela valorização do trabalho das mulheres e pela construção de uma sociedade mais justa e solidária”, apelando à presença das mulheres na manifestação do 1.º de Maio, como “expressão de unidade e resistência face às políticas que atentam contra os direitos das trabalhadoras”.

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