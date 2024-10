O primeiro ponto da ordem de trabalhos da sessão plenária desta manhã, no Parlamento madeirense, conta com a presença do secretário regional de Saúde e Proteção Civil.

Pedro Ramos defende proposta de decreto legislativo regional intitulada “Define as regras e aprova o modelo de financiamento às associações humanitárias de bombeiros da Região Autónoma da Madeira”. Depois de expressar “uma palavra amiga” para os bombeiros que estiveram no terreno nos incêndios de agosto e de reafirmar que não houve perdas de vidas humanas nem de habitações, Pedro Ramos abordou o documento “pioneiro” que vem financiar de forma mais equitativa as corporações de bombeiros da Região.

No texto da proposta, é explicado que o Governo Regional é responsável pela comparticipação financeira até ao máximo de 60% do valor económico apurado através da aplicação do modelo de financiamento estabelecido no diploma, com exceção das Associações humanitárias de bombeiros da RAM, sediadas no Funchal e Porto Santo”.

Nos municípios do Funchal e Porto Santo Santo, o GR é responsável pela comparticipação financeira permanente até ao máximo de 90 e 85%, respetivamente do valor económico apurado. Pedro Ramos afiançou que a atualização da tabela salarial dos bombeiros é de inteira justiça.