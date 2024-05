Foi durante a apresentação do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais.

Foi esta manhã apresentado o Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais, tendo Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil criticado fortemente o Ministério Público “ao ataque para tentar destruir uma Região e uma Câmara”, mas principalmente privar “pessoas da sua liberdade nos 50 anos da democracia” .

Ramos revelou que a resposta a instituições sem credibilidade e deprimentes, as pessoas privadas da liberdade responderam com comportamentos com dignidade.

O governante revelou que a isso tudo, o presidente do Governo Regional respondeu com vitórias em todas as eleições disputadas em 2024.

Elogiando o papel do POCIR24, recordando o papel de Rubina Leal na sua elaboração, em 2015, Pedro Ramos garantiu total e incondicional apoio aos bombeiros, numa Madeira que vai continuar a incomodar. “Os comandantes e todas as corporações não podem ser ofendidos como foram. Vamos continuar a levar a Madeira para a frente, com os bombeiros respeitado e reconhecidos, mas acima de tudo dignificados” .

O secretário revelou que o orçamento será uma realidade em julho e os bombeiros serão pagos com retroativos.