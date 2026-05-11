Choque junto à Rotunda da Quinta Magnólia provoca congestionamento no trânsito

Um acidente rodoviário envolvendo três viaturas provocou, esta segunda-feira, fortes constrangimentos na circulação automóvel junto à rotunda entre a Quinta Magnólia e o túnel do Porto do Funchal.
O trânsito ficou particularmente condicionado na Estrada dos Ilhéus, uma das vias mais afetadas pelo congestionamento.
O choque ocorreu no acesso à entrada da Rotunda da Quinta Magnólia e, apesar do aparato, não há registo de feridos, apenas danos materiais.
Os condutores permaneceram no local à espera da chegada das autoridades, situação que contribuiu para o agravamento do trânsito naquela zona.
DE LETRA E CAL
Havemos de ir ao futuro e, quando lá chegarmos, hão-de estar no sofá os nossos pais a cuidar dos sonhos que nos deram, os nossos avós a encher de luzes...
Em 2021 o Governo decidiu meter a mão num dos tabuleiros mais sensíveis do futebol português: os direitos de transmissão televisiva e multimédia. O Decreto-Lei...
Como quase todos os portugueses da minha geração, cresci com Timor-Leste no coração. A causa timorense unia toda a gente da esquerda à direita, católicos,...
Embora muitas pessoas temam que a inteligência artificial (IA) venha um dia a substituí-las, existe uma aplicação tecnológica que já está a minar as condições...
O calendário das efemérides indica 9 de maio como Dia da Europa, com natural enquadramento e contexto. De forma mais ou menos tímida, notamos como as organizações...
A vaca na Índia é muito mais do que um animal, é um símbolo do hinduísmo, considerada como a “Mãe Nutridora”, simbolizando a não-violência, a pureza e...
Tenho sido confrontado, semana após semana, com um paradoxo que se torna cada vez mais difícil de “engolir”. O da Madeira que não se vê nos recordes......
DO FIM AO INFINITO
Facadas e Fumo dos Ossos trabalhavam no submundo desde miúdos e já tinham percorrido as três províncias do norte do país em serviço. Recebiam instruções,...
Há uma diferença profunda entre governar tecnicamente e governar politicamente. E essa diferença, tantas vezes ignorada nas democracias contemporâneas,...
Crescer em Santana não era um postal ilustrado, desses que hoje se vendem com casas de colmo e flores à janela.
Era outra coisa. Era viver com o que havia...
O I Fórum Regional Erasmus+ pôs em evidência o papel que a Madeira tem tido na aplicação deste programa. Secretária regional exorta a mais candidaturas,...
Em 2026, o rendimento passivo já não se limita a ações com dividendos, imóveis para arrendamento ou produtos de poupança. Um número crescente de investidores particulares está a explorar...
A diferença do custo padrão nos Centros de Dia entre a Madeira e o território continental foi um dos pontos centrais abordados na reunião realizada esta...
A sessão de encerramento das ‘Conversas com a Sociedade’, promovidas pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, ficou marcada por uma mensagem clara...
A Invest Madeira, entidade sob a tutela da Secretaria Regional da Economia, e a Oeiras Valley Investment Agency (OVIA) assinaram esta tarde, em Lisboa,...
A Casa do Povo da Camacha promove na próxima quarta-feira, 13 de maio, pelas 20h00, no auditório daquela organização, o Concerto Comemorativo do Centenário...
O Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, estará amanhã presente na “Conferência das Autarquias, Empresas e Cidadãos”, integrada no evento...
A Região continua exposta a riscos significativos perante fenómenos extremos, apesar dos avanços registados ao nível da proteção civil e da monitorização...
A PSP abriu um processo disciplinar ao agente que terá avisado os polícias da esquadra da PSP do Rato, em Lisboa, de que estavam sob investigação, revelou...
A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) apresentou hoje à Presidência da República as preocupações com a carreira na PSP, esperando que...
O euro subiu hoje face ao dólar, pela quinta sessão consecutiva, no mesmo dia em que o Irão voltou a discutir conversações de paz com os EUA, após Donald...
O chefe do grupo de trabalho da ONU para facilitar o tráfego de matérias-primas através do estreito de Ormuz alertou hoje que o bloqueio do transporte...