Choque junto à Rotunda da Quinta Magnólia provoca congestionamento no trânsito

Um acidente rodoviário envolvendo três viaturas provocou, esta segunda-feira, fortes constrangimentos na circulação automóvel junto à rotunda entre a Quinta Magnólia e o túnel do Porto do Funchal.

O trânsito ficou particularmente condicionado na Estrada dos Ilhéus, uma das vias mais afetadas pelo congestionamento.

O choque ocorreu no acesso à entrada da Rotunda da Quinta Magnólia e, apesar do aparato, não há registo de feridos, apenas danos materiais.

Os condutores permaneceram no local à espera da chegada das autoridades, situação que contribuiu para o agravamento do trânsito naquela zona.