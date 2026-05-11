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Choque junto à Rotunda da Quinta Magnólia provoca congestionamento no trânsito

    Choque junto à Rotunda da Quinta Magnólia provoca congestionamento no trânsito
    Viaturas ficaram imobilizadas junto à rotunda. FOTO DR/JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
11 Maio 2026
14:07

Um acidente rodoviário envolvendo três viaturas provocou, esta segunda-feira, fortes constrangimentos na circulação automóvel junto à rotunda entre a Quinta Magnólia e o túnel do Porto do Funchal.

O trânsito ficou particularmente condicionado na Estrada dos Ilhéus, uma das vias mais afetadas pelo congestionamento.

O choque ocorreu no acesso à entrada da Rotunda da Quinta Magnólia e, apesar do aparato, não há registo de feridos, apenas danos materiais.

Os condutores permaneceram no local à espera da chegada das autoridades, situação que contribuiu para o agravamento do trânsito naquela zona.

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