Briga com arma branca gera alarme junto ao centro de saúde do Bom Jesus (com vídeo)

Um vídeo enviado ao JM por um leitor mostra momentos de grande tensão ocorridos no passado sábado, na Rua das Hortas, junto ao centro de saúde do Bom Jesus.

Nas imagens, é possível ver várias pessoas envolvidas numa discussão que rapidamente evolui para cenas de ameaça e tentativa de agressão com recurso a uma arma branca.

Segundo apurou o JM, situações semelhantes não serão inéditas naquela zona.