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Briga com arma branca gera alarme junto ao centro de saúde do Bom Jesus (com vídeo)

    Briga com arma branca gera alarme junto ao centro de saúde do Bom Jesus (com vídeo)
    Quatro pessoas estiveram envolvidas na briga do passado sábado. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
11 Maio 2026
14:34

Um vídeo enviado ao JM por um leitor mostra momentos de grande tensão ocorridos no passado sábado, na Rua das Hortas, junto ao centro de saúde do Bom Jesus.

Nas imagens, é possível ver várias pessoas envolvidas numa discussão que rapidamente evolui para cenas de ameaça e tentativa de agressão com recurso a uma arma branca.

Segundo apurou o JM, situações semelhantes não serão inéditas naquela zona.

O principal interveniente, alegadamente conhecido no local, surge empunhando uma faca e a ameaçar um casal, cuja identidade e ligação não foram possíveis confirmar.

O confronto dura apenas alguns segundos, mas a violência das imagens evidencia o risco de uma tragédia. Durante a altercação, uma mulher terá sido atingida pela arma branca, embora não sejam conhecidos detalhes sobre o seu estado de saúde.

Após o incidente, o suspeito abandona o local em direção à Rua João de Deus, perante o olhar de uma outra mulher que seguia na mesma direção.

Segundo apurou o Jornal, a PSP não teve conhecimento desta confusão na via pública, em plena luz do dia.

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