O pároco de Santa Maria Maior (Socorro) vai fazer a tradicional bênção dos animais, no próximo dia 19, por ocasião da Festa de Santo Antão.

A missa da festa está marcada para as 11h00, na igreja do Socorro, seguida de procissão e da bênção de todos os animais domésticos, junto à estátua do gato Jackson, num dos muros da pérgula da Barreirinha.

Quem quiser poderá levar o seu animal de estimação.