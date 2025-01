O PAN Madeira manifesta, em comunicado, aquela que diz ser a sua preocupação com a falta de investimento nos meios de socorro, especialmente em ambulâncias de socorro no concelho de Câmara de Lobos e exige que a Câmara Municipal “assuma as suas responsabilidades, colaborando com a aquisição de novas ambulâncias de socorro para os Bombeiros Voluntários locais”. “É inaceitável que a última ambulância de socorro tenha sido adquirida em 2016, enquanto a população do concelho cresce e as exigências sobre este corpo de bombeiros aumentam”, vinca o partido.

“Atualmente, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos dispõem de apenas três ambulâncias de socorro, sendo que uma delas está permanentemente destacada no Curral das Freiras. Esta situação é agravada quando uma das ambulâncias é retirada para manutenção, obrigando à utilização de um veículo não adequado para emergências Pré-Hospitalares, sendo esta ambulância de transporte de doentes não urgentes, mas equipada com equipamento equivalente a uma Ambulância de Socorro”, refere.

“A saúde e a segurança da população não podem estar dependentes de improvisos. É inconcebível que, em situações de emergência, as pessoas sejam socorridas por ambulâncias que não estão devidamente identificadas para este fim,” afirma Vítor Gomes, elemento do PAN Madeira.

Assim, o PAN Madeira apela à Câmara Municipal de Câmara de Lobos que atue “imediatamente” para adquirir novas ambulâncias de socorro, “em vez de esperar apenas pelo apoio do Governo Regional”. “É fundamental garantir meios adequados e em número suficiente para responder às necessidades da população. Mais vale ter recursos preparados para substituição em caso de avaria, do que continuar a operar no limite e comprometer o bem-estar dos cidadãos”, sublinha.

“A segurança da população de Câmara de Lobos exige responsabilidade e ação. Não há mais tempo para adiar, a segurança da população deve estar sempre em primeiro lugar”, remata o PAN.