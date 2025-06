A sessão plenária desta quarta-feira retomou com os pedidos de esclarecimento pendentes do dia de ontem, designadamente do PS que, na voz de Paulo Cafôfo, sustentava que o Orçamento Regional “não pode ser somente uma lista de compras de supermercado” quando, reforçou, isso não se traduz na melhoria da qualidade de vida dos madeirenses.