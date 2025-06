O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, encontra-se hoje no Porto Santo para se inteirar dos assuntos sob sua tutela.

Água, causa animal, pecuária, agricultura, pescas e acessibilidades são alguns dos assuntos que estão na agenda do secretário regional durante o dia de hoje.

Segundo nota de imprensa da tutela, Nuno Maciel irá visitar algumas infraestruturas de apoio ao sector primário, nomeadamente a lota, as instalações da ARM – Águas e Resíduos da Madeira e o Campo Experimental do Farrobo onde terá um encontro com agricultores. O responsável ainda terá reuniões de trabalho com o presidente da câmara local, Nuno Batista, com o representante do gabinete da Administração Pública do Porto Santo, Roberto Silva e com a direção da Casa do Povo do Porto Santo.