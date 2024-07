O secretário regional da Educação, que tem a tutela dos Assuntos Parlamentares, disse hoje, no final da reunião com o Chega, que “estão concluídas” as negociações para o Programa do Governo, e que o documento dá entrada amanhã, ao final da manhã, no Parlamento Regional.

Jorge Carvalho mostrou-se confiante que o Programa seja aprovado, mas não revelou se o Chega irá viabilizar ou não o documento, dizendo apenas que “cada um irá assumir as suas responsabilidades”.