Marítimo: Mais de duas centenas de adeptos enchem ‘fan zone’ nos Barreiros [fotos e vídeos]

Cerca de duas a três centenas de adeptos verde-rubros estão concentrados na ‘fan zone’ montada à entrada do Estádio do Marítimo, nos Barreiros.
O ambiente é de festa, com cânticos, fumos e até alguns artigos de pirotecnia. Apesar de tudo, o ambiente é tranquilo, mas com muita expectativa, uma vez que o jogo pode carimbar o regresso do Marítimo à I Liga, em casao de vitória da equipa de Miguel Moita.
Recorde-se que o Marítimo montou uma ‘fan zone’ em frente à loja oficial do clube, no seu estádio, para que os sócios e simpatizantes possam acompanhar em direto a transmissão televisiva do jogo que teve início a partir das 18 horas, em Torres Vedras.
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