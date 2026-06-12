Ligeira descida da temperatura na Madeira esta sexta-feira

A Madeira regista uma descida da temperatura esta sexta-feira, em relação a ontem. Os termómetros vão variar entre os 19ºC e os 23ºC na ilha da Madeira e entre os 18ºC e os 23º C no Porto Santo.

No entanto, haverá uma pequena subida de temperatura nas terras altas.

O céu estará em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na vertente norte da ilha da Madeira até ao início da manhã e a partir do final da tarde.

Já o vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante norte.

Quanto ao estado do mar, a costa norte deverá contar com ondas de nordeste com um a 1,5 metros, enquanto que na costa sul as ondas serão do quadrante sul inferiores a um metro.

Relativamente à temperatura da água do mar, essa vai rondar os 19/21ºC.

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