Campeonato de Portugal: Machico assegura manutenção

A AD Machico assegurou este sábado a manutenção no Campeonato de Portugal ao vencer na receção ao já despromovido Ribeira Brava, por 1-0.

O golo tricolor foi apontado aos 72’, por intermédio de Emanuel Santos.

Já a Camacha deu por terminada a sua época no Campeonato de Portugal com uma derrota em casa (1-2) antes o Celoricense.

Os madeirenses sofreram o tento da derrota já em tempo de compensação e numa altura em que jogavam com 10 jogadores, depois da expulsão de Alírio. A vitória assenta bem aos forasteiros, fruto de um jogo mais organizado na linha avançada.

Contas encerradas na fase regular da Série A do Campeonato de Portugal, com a Camacha a terminar em 7.º e Machico em 9.º, ambos com 36 pontos. Já a Ribeira Brava vai regressar ao Regional depois de terminar em 13.º e penúltimo, com 20 pontos.