I Liga: Golo de Chucho dá a vitória ao Nacional

O Nacional deu este sábado um passo importante rumo ao objetivo da manutenção, ao vencer o Alverca, por 1-0, em duelo da 30.ª jornada da I Liga.

No Estádio da Madeira, depois de uma 1.ª parte em que os ribatejanos tiveram as melhores oportunidades, os alvinegros acabaram por chegar ao golo à passagem do minuto 67, por intermédio de Chucho Ramírez, num remate potente ao ângulo.

Foram 2.276 os espectadores a marcar presença na Choupana.

Com esta vitória, o Nacional passa a somar 28 pontos e ascende, à condição, ao 13.º lugar. Já o Alverca continua no 10.º posto, com 35 pontos.

Na próxima ronda o emblema madeirense visita o aflito Tondela.