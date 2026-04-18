MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Desporto

I Liga: Golo de Chucho dá a vitória ao Nacional

    I Liga: Golo de Chucho dá a vitória ao Nacional
    Nacional venceu Alverca por 1-0. HOMEM DE GOUVEIA / LUSA
Redação

Desporto
Data de publicação
18 Abril 2026
17:31

O Nacional deu este sábado um passo importante rumo ao objetivo da manutenção, ao vencer o Alverca, por 1-0, em duelo da 30.ª jornada da I Liga.

No Estádio da Madeira, depois de uma 1.ª parte em que os ribatejanos tiveram as melhores oportunidades, os alvinegros acabaram por chegar ao golo à passagem do minuto 67, por intermédio de Chucho Ramírez, num remate potente ao ângulo.

Foram 2.276 os espectadores a marcar presença na Choupana.

Com esta vitória, o Nacional passa a somar 28 pontos e ascende, à condição, ao 13.º lugar. Já o Alverca continua no 10.º posto, com 35 pontos.

Na próxima ronda o emblema madeirense visita o aflito Tondela.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a escolha de Paulo Barreto para representante da República para a Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas