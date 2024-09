O Porto do Funchal acolhe, nesta manhã de quinta-feira, 5 de setembro, o navio da Marinha Francesa ‘Beautemps Beaupré’.

A bordo, numa receção de boas-vindas, vai decorrer um almoço com diversas autoridades civis e militares após uma visita ao navio.

O navio permanece no Funchal até domingo, com saída marcada para as 9 horas.