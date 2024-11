Este mês de novembro, o Monte Palace Madeira – Jardim Tropical torna-se palco de um espetáculo artístico único ao receber o Madeira Street Arts Festival 2024.

Através de uma parceria especial com a Associação de Colecções, este ícone da Madeira abre as suas portas a um festival que celebra a arte de rua em plena harmonia com a natureza, oferecendo aos visitantes uma experiência cultural e sensorial verdadeiramente inesquecível.

As performances no Monte Palace Madeira terão lugar nos dias 7, 11, 12 e 13 de novembro, proporcionando aos residentes e turistas uma programação diversificada em frente ao Palácio. No dia de abertura, 7 de novembro, o espetáculo começa com a apresentação exclusiva da estátua “Force of Nature”, uma das peças mais aguardadas do evento, disponível apenas no Monte Palace Madeira. Esta e outras atuações prometem transformar o Jardim numa verdadeira galeria a céu aberto, onde a arte e a natureza encontram-se em perfeita harmonia.

Programação no Monte Palace Madeira – Jardim Tropical

7 de novembro

• “Force of Nature”

Sessões: 11h00 - 12h00, 12h30 - 13h30, 14h30 - 15h30, 16h00 - 17h00

• Mr. Dyvinetz

Sessão: 13h30 - 14h30

11 de novembro

• Minotauro

o Sessão: 11h30 - 13h30

• Pickles

Sessão: 11h30 - 13h30

12 de novembro

• A Bordadeira

Sessão: 11h30 - 13h30

13 de novembro

• O Velhão Feliz o Sessão: 15h00 - 17h00