No primeiro semestre de 2024, a Missão Continente doou mais de 671 mil euros em bens alimentares e não alimentares a 36 instituições de solidariedade social e apoio a animais na Madeira.

Estes dados são divulgados no contexto das comemorações do Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, celebrado a 29 de setembro.

No total, a Missão Continente doou cerca de 15 milhões de euros em bens alimentares e não alimentares a 1071 instituições de solidariedade social e apoio a animais em todo o país. Só em excedentes alimentares esse apoio totalizou mais de 14 milhões de euros, o equivalente a mais de 4 milhões de refeições salvas.Os artigos alimentares doados são considerados excedentes quando perdem o seu caráter comercial, mas preservam todas as condições necessárias de consumo seguro, evitando o desperdício alimentar numa lógica de economia circular.

Estes incluem produtos frescos como fruta, legumes mercearia e artigos de padaria, entre outros bens alimentares, bem como, bens não alimentares. Estas doações ocorrem durante todo o ano, abrangendo as mais de 350 lojas Continente, localizadas de norte a sul do território continental e arquipélagos.

“Desde sempre, a Missão Continente colabora diariamente com instituições de solidariedade social e associações de bem-estar animal, doando os seus excedentes alimentares. Este compromisso não só fortalece as parcerias locais, como apoia quem mais precisa, contribuindo diretamente para a prevenção do desperdício alimentar e para a promoção de um consumo mais sustentável. Estas ações refletem o nosso alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, como a erradicação da pobreza (ODS 1) e a promoção de padrões de produção e consumo responsáveis (ODS 12), criando um impacto positivo e duradouro nas comunidades onde estamos inseridos”, explica Nádia Reis, Diretora de Brand Responsibility do Continente.

O Continente dedicou esta semana à sustentabilidade, através da sensibilização dos colaboradores, clientes e parceiros, para promover a adoção de comportamentos mais sustentáveis, posicionando-se também como uma marca ativa no combate ao Desperdício Alimentar. Para esse efeito destacou alguns dos projetos que tem vindo a desenvolver ao longo dos anos para combater esta problemática junto dos consumidores, como por exemplo a Gama Zero Desperdício, as Etiquetas Cor de Rosa e as Caixas Zero Desperdício.

A preocupação com a sustentabilidade faz parte do Continente há vários anos, estando profundamente enraizada no ADN da empresa. Deste modo, o Continente assume um papel ativo na sensibilização sobre esta questão ao longo de toda a cadeia de valor, desde o apoio aos produtores até às iniciativas dirigidas aos consumidores finais.A Missão Continente representa todas as iniciativas de responsabilidade social do Continente, atuando há mais de 20 anos nos eixos alimentação, pessoas e planeta, querendo assim contribuir para um futuro mais sustentável.