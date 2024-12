São um milhar, os que vão participar, esta noite, no jantar de Natal do PSD-Madeira, o qual decorre no Madeira Tecnopolo.

Neste momento, já são dezenas , os que aguardam a abertura das portas da grande sala que acolherá os sociais-democratas em convívio natalício.

A abertura das portas foi apontada para as 19 horas e Miguel Albuquerque, líder do partido, tem chegada marcada para as 20 horas.