Santa Cruz refuta declarações de Albuquerque sobre apoio aos bombeiros

A Câmara Municipal de Santa Cruz repudia as declarações do PSD Madeira e do presidente do Governo Regional da Madeira sobre os apoios aos bombeiros sapadores locais.

Miguel Albuquerque, recorde-se, questionou esta terça-feira os investimentos do município, acusando-o não apoiar financeiramente os bombeiros.

A autarquia de Santa Cruz diz que a “afirmação é não só falsa, como vergonhosa, revela má fé e falta de ética política”, acrescentando que a Assembleia Regional está transformada em “arma de arremesso político” contra o concelho.

Leia a nota de imprensa da Câmara Municipal de Santa Cruz:

“O presidente do PSD, que quando foi poder em Santa Cruz até dentro do quartel chovia, sabe perfeitamente que se há área onde temos investido é nos nossos Bombeiros Sapadores e na Proteção Civil Municipal.

Nos últimos três anos, foram investidos três milhões de euros, e o investimento com a massa salarial ronda os quatro milhões por ano, também resultado de duas novas escolas de bombeiros, que renovou os meios humanos que não eram atualizados há três décadas, precisamente o tempo em que o PSD (des)governou os destinos de Santa Cruz.

E não somos apenas nós que atestamos o investimento feito. Em 2024, a Câmara Municipal de Santa Cruz foi distinguida com um ‘Menção Honrosa’ no âmbito do Prémio Bombeiro de Mérito 2024, precisamente pela sua “ação muito relevante no apoio aos corpos de bombeiros”, no caso os Sapadores de Santa Cruz.

Mas, como se vê, a estratégia da mentira e do ataque gratuito é a forma de atuar do PSD e do seu Governo, que também já vai avançando com a ideia peregrina de um único corpo de bombeiros. A este propósito, queremos também deixar claro que não abdicaremos da autonomia da nossa corporação, parte integrante da história deste concelho e orgulho para os santacruzenses.

Aliás, não deixa de ser curiosa a estratégia do Governo Regional no que às autarquias diz respeito. Estamos perante um Governo que entrega às Câmaras problemas, como é o caso da ETAR do Caniço, e depois quer vir buscar soluções, cumprimentando com o chapéu alheio e beneficiando de um investimento feito sem qualquer apoio da Região.

É obra! Ou, é caso para dizer, assim qualquer um governa!”