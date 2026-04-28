PS-Funchal propõe criação do ‘Cartão Jovem Cultura’

O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal do Funchal vai apresentar, amanhã, neste órgão autárquico, uma proposta de recomendação para que a autarquia proceda à criação do ‘Cartão Jovem Cultura’.
A medida destina-se aos jovens do concelho com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos e consiste na atribuição de um apoio anual de 40 euros, tendo em vista “promover a inclusão cultural, educativa e social”.
Na fundamentação da proposta, os socialistas salientam que uma “política pública municipal moderna, inclusiva e orientada para o futuro deve investir no capital humano jovem, promovendo a igualdade de oportunidades, a formação integral e o acesso democrático à cultura, reforçando competências, criatividade, pensamento crítico e participação cívica”.
“Investir na cultura significa valorizar a identidade coletiva, aumentar a atratividade do território e promover o desenvolvimento social, económico e humano de toda a comunidade”, sustentam os deputados municipais do PS, considerando que a maior fruição cultural, além dos benefícios para os próprios cidadãos, tem também reflexos no setor, com uma “dinamização da indústria criativa, um maior apoio aos agentes culturais e um incentivo à participação dos jovens na vida cultural do município”.
Para os socialistas, é fundamental “criar mecanismos de apoio à juventude, garantindo que nenhum jovem fique excluído do acesso à cultura por razões económicas e seja possível promover hábitos culturais desde cedo”.
A proposta do PS pretende, assim, “promover o acesso à cultura, facilitando a participação dos jovens em atividades culturais, artísticas e educativas, combater a pobreza educativa e as desigualdades sociais, garantindo apoio específico para a aquisição de livros e outros recursos formativos, para além dos materiais didáticos já apoiados”.
Para a atribuição deste apoio, os socialistas consideram que devem ser elegíveis despesas com bilhetes para peças de teatro, sessões de cinema, concertos e espetáculos ao vivo, aquisição de livros, assinaturas de jornais e revistas, visitas a exposições, entradas em museus, eventos culturais, sítios arqueológicos e parques naturais, frequência de cursos de música, teatro, dança e línguas estrangeiras, bem como aquisição de instrumentos musicais.
Voto de saudação pelo 25 de Abril e o poder local democrático
No período antes da ordem do dia, o PS irá apresentar um voto de saudação pelos 52 anos da Revolução dos Cravos e os 50 anos do poder local democrático.
Conforme evidenciam os deputados, “o 25 de Abril constitui o maior símbolo da democracia portuguesa, da liberdade e do compromisso permanente com uma sociedade mais justa, mais livre e mais solidária”, sendo na sequência deste momento histórico que se tornou possível a consagração do poder local democrático, que celebra este ano 50 anos de afirmação e consolidação enquanto “pilar essencial da democracia portuguesa”.
Congratulação pela subida do Marítimo à Primeira Liga
O Grupo Municipal do PS apresentará ainda um voto de congratulação ao Club Sport Marítimo pelo regresso à Primeira Liga de Futebol. Uma conquista que, salienta, se “reveste de enorme significado desportivo e social para o clube, para os seus sócios e adeptos, assim como para cidade do Funchal e a Região Autónoma da Madeira”.
Um momento que, entendem os socialistas, deve também servir para “reafirmar a importância de uma estratégia sólida, consequente e ambiciosa para o desporto na Região, em particular para a formação de jovens atletas”.
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