Morador indignado com abate de árvores centenárias na Camacha

Um cidadão fez chegar ao JM um alerta e a sua indignação para o abate de três árvores de diz ser centenárias, junto ao Largo Conselheiro de Ornelas, vulgarmente conhecido como ‘Largo da Achada’, na Camacha.

“Simplesmente abateram 3 arvores centenárias, sem dó nem piedade. Como é que se permite isto? Sem qualquer cuidado com a natureza, sem qualquer tipo de respeito pelas pessoas e pelo património!”, questiona Bruno Vasconcelos.

O morador reconhece que se trata de um terreno privado, eventualmente comprado, que terá de ser rentabilizado com construção, contudo, não deixa de sublinhar que aquilo a que assistiu hioje “foi demasiado grave”.

“As árvores ali existentes podiam e deveriam ser mantidas e fazendo parte do ‘novo projecto’, seja ele qual for, mas que vá de encontro às raízes de um povo, que vá de encontro ao que a Vila da Camacha é!”, defende.

Bruno Vasconcelos diz-se perante “uma destruição da Natureza, para dar lugar a um monte de betão”, situação que considera “inqualificável”.

A concluir, faz votos “para que o Municipio [Santa Cruz] tenha mão nesta situação e avalie bem” o projeto que será instalado no local.