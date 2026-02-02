Miguel Albuquerque revela que irá visitar a Venezuela “logo que puder e for oportuno”

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, revelou esta manhã, à margem da cerimónia de aniversário dos Vigilantes da Natureza, que pretende visitar a Venezuela assim que puder e quando for oportuno.
Segundo o responsável do executivo, o GR vai estar representado pelo Diretor das Comunidades oportunamente na 1.ª viagem de retoma das ligações entre Portugal e a Venezuela. Confirmou igualmente que deverá fazer essa visita como líder do executivo madeirense para contactar diretamente com a diáspora madeirense.
À margem da iniciativa, o presidente comentou ainda a libertação recente de um preso político com ligações à Madeira, no âmbito da transição política na Venezuela. Albuquerque manifestou uma perspetiva “bastante positiva” sobre a situação no país, recordando o anúncio de diplomas de amnistia para presos políticos e a reabertura do espaço aéreo, com voos da TAP previstos para o final do mês.
Albuquerque falava no auditório do Centro de Artes ‘Casa das Mudas’, nas comemorações do Dia do Vigilante da Natureza.
O Corpo de Vigilantes da Natureza é atualmente composto por um total de 42 elementos, sendo que, na cerimónia, serão atribuídos 4 louvores e 3 elogios a vigilantes.
Esta semana, houve uma evidência que se impôs com a força das coisas simples no meio da calamidade que se abateu no nosso país: precisamos do Estado social....
A adesão de Portugal à então CEE em 1.1.1986 é considerada um marco histórico, que transformou o país nos últimos 40 anos celebrados em 2026.
A importância...
Já muito se falou sobre o subsídio de mobilidade e da polémica portaria que meteu marcha-atrás nos direitos dos madeirenses.
É preciso começar por dizer...
A pergunta pode parecer simples. Mas não é. E talvez por isso continue a ser uma das mais mal compreendidas do nosso sistema político. Em especial num...
Fevereiro chega todos os anos carregado de corações, promessas e imagens idealizadas de amor. O Dia dos Namorados, amplificado pelo marketing e pelo comércio,...
Como previsto, lá vamos nós para segunda volta nas eleições para eleger o Presidente da República Portuguesa. Uns dizem ter escolha fácil, entre o enviado...
Joga para a frente”, gritam adeptos enfurecidos quando a equipa se deixa enredar pelo adversário perto da sua própria baliza.
“Joga para a frente”, atira...
Já não lemos.
Não no sentido literal. Ainda compramos livros, ainda os exibimos em fotografias, ainda os pousamos na mesa de cabeceira, ainda comparamos...
A sociedade está a mudar e parece já não haver tempo para a contemplação, o pensamento critico, o conhecimento e os livros. Tudo se reduz a um consumo...
DO FIM AO INFINITO
Coimbra já foi Coimbra, mas agora é uma merda! O homem na rua logo atrás do herói não parava de repetir isto: Coimbra já foi Coimbra, mas agora é uma merda!...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
Os verde-rubros preparam-se para adquirir os serviços do jovem avançado do Benfica, José Melro, embora os pormenores do negócio ainda estejam a ser ultimados...
O Marítimo está bem perto de garantir o primeiro reforço de inverno neste último dia do mercado. O escolhido pelos verde-rubros será o extremo do Benfica...
Segundo a Marinha, foram realizadas duas operações de socorro no mar, que acabaram por salvar duas pessoas.
Segundo um comunicado da Marinha, foram registados...
A capitania do Funchal cancelou, esta tarde, os avisos emitidos de mau tempo válidos até à madrugada de amanhã.
Apesar do cancelamento, a Capitania recomenda...
Na cerimónia de apresentação dos resultados do projeto “Olhares Abertos”, promovida pela UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, a Secretária...
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu vários avisos meteorológicos para a RAM, devido à previsão de forte agitação marítima entre hoje...
A UMAR Madeira apresentou hoje os resultados do projeto ‘Olhares Abertos: Capacitação de Jovens para a Intervenção na Igualdade e Cidadania Ativa’, que...
A Tuna D’Elas (Tuna Feminina da Universidade da Madeira) irá realizar uma atuação de rua no próximo dia 13 deste mês, no Funchal.
Numa iniciativa em que...
Carnaval é sinónimo de folia e animação e a cidade de Câmara de Lobos veste-se a rigor para receber esta que é uma das épocas mais aguardadas do ano.
O...
As instituições norueguesas estão a ser abaladas pela associação de figuras da Casa Real, como a princesa herdeira, do Comité Nobel, além de um ex-primeiro-ministro...