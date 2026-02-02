Miguel Albuquerque revela que irá visitar a Venezuela “logo que puder e for oportuno”

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, revelou esta manhã, à margem da cerimónia de aniversário dos Vigilantes da Natureza, que pretende visitar a Venezuela assim que puder e quando for oportuno.

Segundo o responsável do executivo, o GR vai estar representado pelo Diretor das Comunidades oportunamente na 1.ª viagem de retoma das ligações entre Portugal e a Venezuela. Confirmou igualmente que deverá fazer essa visita como líder do executivo madeirense para contactar diretamente com a diáspora madeirense.

À margem da iniciativa, o presidente comentou ainda a libertação recente de um preso político com ligações à Madeira, no âmbito da transição política na Venezuela. Albuquerque manifestou uma perspetiva “bastante positiva” sobre a situação no país, recordando o anúncio de diplomas de amnistia para presos políticos e a reabertura do espaço aéreo, com voos da TAP previstos para o final do mês.

Albuquerque falava no auditório do Centro de Artes ‘Casa das Mudas’, nas comemorações do Dia do Vigilante da Natureza.

O Corpo de Vigilantes da Natureza é atualmente composto por um total de 42 elementos, sendo que, na cerimónia, serão atribuídos 4 louvores e 3 elogios a vigilantes.