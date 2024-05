O diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, esteve no Centro de Abastecimento Hortícola da Santa (CASA), no Porto Moniz, onde pôde acompanhar as obras de reabilitação em curso, um projeto que considera de interesse estratégico para a Região Autónoma da Madeira, dado o “importante contributo” para o aumento da capacidade competitiva dos hortofrutícolas regionais e a sua valorização.

Esta obra foi candidatada em 2022 a apoios comunitários, através do PRODERAM, no âmbito da ação 4.2.2 – Investimento em transformação e comercialização de produtos agrícolas, com um investimento total aprovado de € 1 055 000.

“A atividade do CASA passa sobretudo pela receção, processamento, lavagem, pesagem, armazenamento refrigerado e expedição de produtos hortícolas, pelo que era necessário dotar as instalações das condições que cumpram com as exigências e requisitos atuais, inclusive no que diz respeito às regras de segurança, higiene e saúde no trabalho”, refere um comunicado enviado à redação.

As obras em curso incluem a substituição da cobertura de todo o edifício principal e a beneficiação e impermeabilização dos espaços administrativos e de apoio aos trabalhadores, bem como melhoramentos no cais onde se realizam as manobras de carga/descarga e nos sistemas de drenagem de águas residuais e pluviais.

As instalações serão ainda dotadas de novos sistemas de abastecimento de água e de distribuição de energia elétrica e iluminação.

Ainda nas palavras de Marco Caldeira, toda esta intervenção no CASA assume uma particular relevância, não só pelo estado de deterioração em que se encontrava, mas também porque aquela é uma zona com grande produção de hortícolas, nomeadamente de batata, batata-doce e cenoura. Mais acrescentou que, caso as obras decorram conforme planeado, deverão estar concluídas no próximo mês de setembro, sendo ainda intenção disponibilizar no local um Balcão de Apoio ao Agricultor, beneficiando, assim, todos os agricultores do Porto Moniz, na perspetiva de uma maior proximidade e facilitação no acesso à informação e valências da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente.