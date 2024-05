O Partido ADN defendeu, hoje, o combate à política de salários baixos, tanto no setor público como no privado.

“Não podemos continuar a aceitar uma sociedade dividida entre trabalhadores mal pagos e os muito bem remunerados. É fundamental que se promova uma remuneração justa para todos, especialmente para aqueles que exercem funções de responsabilidade acrescida e estão diretamente expostos ao perigo, como os agentes das forças de segurança, os oficiais de justiça e os enfermeiros, que são frequentemente desprezados pelos nossos governantes”, considerou Miguel Pita.

O coordenador e cabeça de lista do Partido ADN para as legislativas regionais do próximo dia 26 de maio, adiantou ainda que, enquanto isso, “vemos altos cargos superiores, como juízes, oficiais da PSP e administradores hospitalares, frequentemente beneficiados com aumentos salariais significativos”.

No seu entender, “esta disparidade de tratamento é inaceitável”.