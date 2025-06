No âmbito da Semana do Ambiente, cujo dia de hoje é dedicado à temática da Ciência, teve lugar, no auditório do Museu de História Natural do Funchal, a apresentação do website oficial do respetivo museu.

Na ocasião, a vereadora responsável pelo pelouro da Ciência e Tecnologia, Nádia Coelho, iniciou a sua intervenção salientando que “este é um passo importante na forma como a ciência, a cultura e o conhecimento se tornam cada vez mais acessíveis ao público”, acrescentando que este passo digital reflete uma ambição clara de “aproximação do museu às pessoas, à comunidade local, investigadores, estudantes e turistas, que partilham o gosto pela natureza e biodiversidade”.

Nádia Coelho sublinhou o contributo da plataforma, referindo que irá muito além de uma simples vitrine virtual, assumindo-se como uma verdadeira janela para o conhecimento, ao que destacou que permitirá explorar coleções, aceder a conteúdos científicos e educativos, consultar atividades didáticas e agendar visitas: “será possível acompanhar as notícias, exposições e eventos deste museu, que é uma referência internacional na investigação da biodiversidade, essencialmente no que diz respeito ao património natural único da Madeira.”

Através desta nova plataforma, o museu pretende dar a conhecer além-fronteiras, não só a sua história, como também a sua relevante contribuição para o conhecimento do património natural do arquipélago da Madeira.

Importa referir que, nos últimos três anos, o museu recebeu cerca de 47 389 visitantes, o que se traduz numa média anual de 15 796 visitantes. A vereadora assegurou que “agora, com esta nova plataforma, será dado mais um passo naquela que é a partilha desse saber com o mundo de forma moderna, intuitiva, acessível e atrativa”.

“Este novo canal digital irá reforçar o papel deste museu como um espaço de conhecimento vivo, de memória e de futuro”, concluiu a edil.