Com a chegada da Páscoa, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, presidida por Guido Gomes, decidiu adoçar a quadra festiva a crianças e menos jovens da comunidade, através da entrega de pacotes de amêndoas de chocolate.

A iniciativa, aprovada em reunião do executivo, abrangeu várias instituições e grupos da freguesia, entre os quais as escolas básicas públicas Visconde Cacongo, Professor Eleutério de Aguiar, Louros e Ribeiro Domingos Dias. Para além dos alunos do ensino básico, a oferta chegou também aos participantes da catequese da paróquia do Socorro e da Boa Nova, ao Grupo 92 de Escoteiros do Socorro, à Associação Abraço, ao Patronato de São Filipe, ao Estabelecimento Vila Mar, aos alunos da Universidade Sénior de Santa Maria Maior, aos utentes da Associação Garota do Calhau, ao Infantário Refúgio do Bebé e ao Externato Adventista do Funchal.