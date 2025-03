O JPP é o segundo partido a ser ouvido por Ireneu Barreto. A força política que é tida como um dos grandes vencedores da noite de domingo, com 21,05% dos votos e um total de 11 deputados, mais dois do que na anterior legislatura, chega a São Lourenço numa posição bem folgada, diferente das vezes anteriores em que eram a terceira força a ser ouvida.

Élvio Sousa, Lina Pereira, presidente do partido, Patrícia Spínola, deputada eleita, chegaram juntos a São Lourenço e, no final da reunião com Ireneu, Élvio Sousa transmitiu que irão “vigiar com unhas e dentes” a governação do PSD, e que ficou claro que o eleitorado deu ao JPP a “responsabilidade” de fiscalizar.

Élvio Sousa chamou a si e ao seu partido, mais concretamente, o que é seu de direito, “o maior partido da oposição”, que vai exigir a Albuquerque o cumprimento de medidas como a subida do salário mínimo para 1.200 euros.

O representante da República para a Região, Ireneu Barreto, recebe – ao longo desta manhã e com continuação para o período da tarde – as 6 forças partidárias que terão assento na nova Assembleia Legislativa Regional, conforme vontade dos mais de 142 mil eleitores votantes que, no passado domingo, 23 de março, foram às urnas para eleger a composição do parlamento madeirense.