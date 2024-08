Em comunicado, o JPP contesta os números divulgados pela Secretaria Regional da Inclusão e Juventude relativos à atribuição do Complemento Regional para Idosos (CRI), publicados na edição de hoje do JM.

Na nota, o partido diz que “é gritante a falta de rigor e a distorção dos números reais relativos à execução de um apoio vital para a população idosa com baixos rendimentos”.

Assim, lê-se: “O Juntos Pelo Povo (JPP) repudia o aproveitamento vergonhoso da secretaria regional da Inclusão e Juventude, a propaganda e o irrealismo dos números apresentados, limitando-se a atirar para o ar valores em percentagens sem nunca referir, por uma única vez, o número de idosos abrangidos pelas percentagens que menciona, o que é significativo.

O JPP socorre-se de dados oficiais para desmontar a publicidade governamental enganosa. Assim, o CRI pago pelo Governo Regional, desde 2021, nem chega aos 3 milhões de euros, valor muito abaixo dos 12,5 milhões prometidos pelo Governo de Miguel Albuquerque.

Diz a secretaria regional da Inclusão e Juventude que este apoio surgiu “por iniciativa do Governo”. Outra falsidade. Este apoio financeiro foi várias vezes chumbado pela maioria PSD e com o cunho do CDS, e só veio a ser criado em 2021, apresentando uma execução nos relatórios do PIDDAR (Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da RAM) de 2.933.853 euros, números do próprio executivo.

É mesmo muito estranha a propaganda da secretaria regional da Inclusão e Juventude ao referir pagamentos de 6,4 milhões de euros pois, mesmo somando os pagamentos constantes no PIDDAR de 2024 (referentes a 2023), o valor nem chega aos 4 milhões de euros.

Mais uma vez, este Governo PSD vende ilusão, engana os nossos idosos e como julga que ninguém irá fazer contraditório nem fiscalizar as suas ações, promete 12,5 milhões, mas apenas paga 25% desse valor aos pensionistas e reformados que recebem cerca de 300€ (pensão de sobrevivência) ou menos ainda, 278,05€ (pensão de invalidez).

Quando temos 17 mil idosos em risco de pobreza e exclusão social e apenas 2500 recebem este Complemento, é vergonhoso que Ana Sousa, Secretária Regional de Inclusão, se venha vangloriar de uma subida de 89,5% dos idosos a receber este apoio. Saberá a Secretária a percentagem de idosos que têm de escolher, todos os meses, entre a compra de medicamentos, as compras de supermercado, pagar o gás, a água e a luz?