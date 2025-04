É mais uma distinção para um produto made in Madeira. A Brisa Maracujá voltou a conquistar os paladares e a impressionar os especialistas! A icónica bebida madeirense acaba de ser distinguida, mais uma vez, com a prestigiada Medalha de Grande Ouro pelo Monde Selection, a mais antiga e respeitada organização independente de avaliação de qualidade, fundada em 1961 em Bruxelas.

Este galardão é a prova de que a Brisa Maracujá continua a elevar os padrões de excelência, oferecendo um sabor inigualável que atravessa fronteiras. Reconhecida pelo seu perfil refrescante e autêntico, esta bebida típica da Madeira já conquistou consumidores em 15 países, incluindo Austrália, África do Sul, Alemanha, Canadá, China, EUA, França e Japão. Na China, a sua presença continua a crescer, estando disponível em 48 outlets do maior grupo de retalho do país.

A Medalha de Grande Ouro é reservada apenas aos produtos que demonstram excelência absoluta em todos os critérios de avaliação. E a Brisa Maracujá não é estreante neste palco: ao longo dos anos, a marca já arrecadou 34 Medalhas de Grande Ouro e 46 de Ouro, reforçando o seu estatuto de referência em qualidade e sabor.

Com cada distinção, a Brisa Maracujá reafirma o seu compromisso com a excelência, levando ao mundo um pedaço da Madeira em cada gole.