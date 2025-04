Turista mexicana gravemente ferida em acidente de Kart

Uma jovem turista mexicana sofreu ferimentos graves nas duas pernas após um acidente no kartódromo do Faial, no concelho de Santana. A vítima foi prontamente socorrida e transportada de ambulância para o hospital pelos Bombeiros Voluntários de Santana.

Segundo fonte hospitalar contactada pelo JM, a jovem ferida participava numa sessão de karts quando perdeu o controlo do veículo, sofrendo um despiste violento. No seguimento do acidente, terá sido atropelada por outro kart que não conseguiu evitar a colisão, na altura em que a rapariga tentava colocar o kart na pista.

Os bombeiros prestaram assistência imediata no local, contando com o apoio da equipa médica da EMIR, que se deslocou ao encontro da ambulância para reforçar o socorro devido à gravidade dos ferimentos. A jovem foi posteriormente encaminhada para o hospital, onde deu entrada no serviço de urgências para receber tratamento especializado de uma equipa médica. Ficou internada na ortopedia.