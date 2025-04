Francisco Sousa Mendes é bisneto do antigo cônsul português em Bordéus, Aristides de Sousa Mendes, e vive na Madeira há 11 anos. Foi durante uma visita à ilha que o familiar do antigo diplomata conheceu a mulher com quem viria a casar e ter dois filhos.

Ontem, Francisco Sousa Mendes representou o bisavô na homenagem que a Assembleia Municipal do Funchal prestou ao antigo cônsul português, que enfrentou o regime do Estado Novo, ao contrariar ordens expressas de Oliveira Salazar, para salvar milhares de pessoas que fugiam do regime nazi, durante a Segunda Guerra Mundial, entre as quais “pelos menos cerca de 10 mil judeus”.

Sob proposta do deputado municipal socialista Sérgio Abreu, a cidade do Funchal decidiu erguer-lhe um busto, que está colocado junto à Barreirinha, perto da casa que acolheu 2.000 refugiados provenientes de Gibraltar, dos quais 80 eram judeus, e a escassos metros também do cemitério judeu da cidade.

