Terminou o período de candidaturas e de submissão de trabalhos para o concurso Europe Calling, que desafiou os estudantes madeirenses a refletirem sobre a União Europeia e o papel dos cidadãos no seu futuro. A iniciativa é organizada pelo gabinete do deputado ao Parlamento Europeu, Sérgio Gonçalves, em parceria com a Secretaria Regional da Educação e o Europe Direct Madeira.

Ao todo, foram submetidas 17 candidaturas, provenientes de 10 escolas distintas da Madeira. Sérgio Gonçalves destaca, com satisfação, “a participação de escolas de vários concelhos que demonstra o crescente interesse dos jovens e das comunidades educativas em participar em iniciativas desta natureza”.

O eurodeputado madeirense revelou também que o júri desta edição contará com duas entidades externas: a antiga eurodeputada Sara Cerdas, responsável pela criação e dinamização das primeiras edições do concurso, e o realizador madeirense Luís Miguel Jardim. “É com enorme satisfação que contaremos com a participação da Sara Cerdas e do Luís Miguel Jardim nesta edição. Agradeço profundamente a sua disponibilidade para integrar o júri, o que para nós é um sinal de confiança e de reconhecimento do valor deste concurso”, afirmou.

De recordar que as duas equipas vencedoras do Europe Calling terão como prémio uma viagem a Bruxelas, onde poderão visitar o Parlamento Europeu e contactar diretamente com o funcionamento das instituições europeias, numa experiência que pretende reforçar a proximidade entre a União Europeia e os seus jovens cidadãos.

A cerimónia de anúncio e entrega dos prémios está marcada para o próximo dia 23 de maio.