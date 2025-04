A Junta de Freguesia da Ribeira Brava pelo oitavo ano consecutivo, ofereceu ovos e amêndoas às escolas da freguesia, entregando a cerca de 500 alunos do pré-escolar e primeiro ciclo um presente a propósito da Páscoa. O Centro Paroquial e o Centro de Alzheimer também receberam amêndoas, num investimento a rondar os mil e quinhentos euros.

Tal como já havia feito no ano anterior, este ano a junta de freguesia da Ribeira Brava acendeu, mais uma vez, ao pedido da delegação escolar e brindou as crianças da freguesia com doces alusivos à Páscoa.

Para Marco Martins, Presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, esta é a prova da salutar relação entre as instituições da freguesia, trabalhando sendo em prol dos munícipes.