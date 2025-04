O médio Renato Sanches contraiu uma nova lesão muscular numa coxa, desta vez na esquerda, durante o encontro de quarta-feira com o Farense, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje o Benfica.

Numa breve nota publicada no site oficial, os ‘encarnados’ dão conta de que o internacional luso, de 27 anos, tem uma “lesão muscular na coxa esquerda”, não especificando a gravidade da mesma.

Renato Sanches foi titular na partida diante do Farense, da 27.ª jornada da I Liga, que o Benfica venceu por 3-2, tendo sido substituído pelo luxemburguês Leandro Barreiro ao intervalo.

O médio tinha regressado à competição no início de março, depois de dois meses afastado precisamente por causa de uma lesão numa coxa, no caso a direita, que já o tinha obrigado a parar por um mês, entre setembro e outubro do ano passado, e por mais dois meses, entre novembro e janeiro.

Desde que voltou ao Benfica, no início de agosto de 2024, por empréstimo do Paris Saint-Germain, foi opção em 17 jogos oficiais, num total de 416 minutos (média de 24,4 minutos por partida), sendo que apenas foi titular em três deles, diante do Bayern Munique, para a Liga dos Campeões, Santa Clara, na Taça da Liga, e agora com o Farense.

Perante este cenário, Sanches deverá falhar o clássico de domingo com o FC Porto, da 28.ª ronda do campeonato, juntando-se a Bah e Manu Silva na lista de indisponíveis.