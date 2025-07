Miguel Freitas Luís, presidente Junta de Freguesia da Ponta Delgada, releva que “é com um profundo sentido de dever cumprido que vos apresento o trabalho desenvolvido pela nossa equipa ao longo deste período. Obviamente, o tempo é limitado para detalhar cada passo, cada intervenção, mas o objetivo é partilhar convosco o percurso e o impacto das nossas ações na vida da nossa freguesia”.

“Ao longo destes 12 anos, enfrentámos desafios significativos que exigiram da nossa equipa uma enorme capacidade de adaptação e uma gestão rigorosa”, garantiu o autarca.

“Recordamos o início da nossa caminhada como autarcas de freguesia em pleno período da intervenção da Troika, que impôs restrições financeiras severas a todo o país. As freguesias não foram exceção. Mas, mesmo com as limitações, a nossa prioridade foi sempre proteger as nossas famílias e a economia local numa política de proximidade com a população”, disse o presidente da Junta de Freguesia.

Garantiu que “trabalhámos incansavelmente para manter e, sempre que possível, criar oportunidades de emprego local, através dos mais diversos programas de empregos disponíveis, relembrando que nessa época o desemprego e a falta de oportunidades era uma realidade perturbadora que levou a muitas pessoas emigrarem a procura de uma vida mais estável...”

Especificando, “apoiamos o comércio local dando prioridade na aquisição de produtos e serviços no sentido de garantir uma dinamização económica”.

Para além da Troika, Miguel Freitas Luís evocou a “chegada da pandemia de Covid-19, uma crise de saúde mundial que mudou a nossa vida de um dia para o outro. De repente, a nossa preocupação principal passou a ser a saúde das pessoas, a segurança dos nossos idosos e o apoio direto às famílias em isolamento”.

O responsável assegurou que “a Junta de Freguesia esteve sempre na linha da frente conjuntamente com diversas entidades e Associações do nosso concelho, trabalhando sem parar para mitigar os problemas desta crise, distribuindo bens essenciais, divulgando informações cruciais e garantindo que ninguém era esquecido. Mostrámos a nossa capacidade de reagir rapidamente e a nossa proximidade às necessidades da população”.

Nesse mesmo período pandémico, “fomos postos à prova pela força da natureza. Tenho bem presente as intempéries de 25 de dezembro de 2020, que causaram estragos avultados na nossa freguesia de Ponta Delgada: 37 casas danificadas, estradas e acessos importantes cortados, muitos prejuízos. Foi um teste à nossa capacidade de superação, mas também uma prova da nossa união. Tivemos que agir de imediato. Trabalhámos de perto com as autoridades como o Governo Regional e a Câmara Municipal de São Vicente, mobilizámos os recursos disponíveis e, com a ajuda preciosa dos voluntários e de toda a comunidade, conseguimos iniciar e levar a cabo o processo de recuperação e reconstrução. Esses dias mostraram a verdadeira força da nossa freguesia e a nossa capacidade de nos unir nos momentos mais difíceis”.