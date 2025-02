O professor João Rodrigues foi eleito Coordenador Científico do Centro de Química da Madeira (CQM) para o biénio 2025-2026, após o processo eleitoral realizado em 20 de janeiro de 2025.

A sua candidatura, com o lema “Reforçar e transformar o CQM para os desafios do presente e do futuro Acima de tudo as pessoas”, foi reconhecida unanimemente pelos membros votantes do Colégio Eleitoral.