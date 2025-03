A Câmara Municipal do Funchal informa que, para efetuar trabalhos no âmbito de intervenções nas redes de água potável, se torna necessário interromper o abastecimento de água, na zona do Til, amanhã, quinta, 20 de Março, a partir das 09:00, com uma duração prevista de cinco horas.

Os arruamentos afetados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são: Rua do Til, Bairro do Til, Impasse 1D à Rua do Til.

Mais se informa que as Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis.