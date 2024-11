A Câmara Municipal do Funchal informou que será interrompido o fornecimento de água no Largo do Socorro, esta quarta-feira, entre as 9h e as 14h, para efetuar intervenções no âmbito da empreitada de controlo e monitorização de fugas das redes de água.

De acordo com a autarquia, os arruamentos afetados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são a Rua de Santa Maria, Travessa do Forte, Beco do Socorro e Largo do Socorro.