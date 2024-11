O Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira vai reunir amanhã, dia 8 de novembro, para apreciar a moção de censura ao Governo Regional da Madeira apresentada pelo Chega.

O Grupo de Coordenação Local irá avaliar possíveis cenários subsequentes desta moção entregue à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, bem como definir a posição da IL Madeira face à mesma.

A reunião vai realizar-se no Armazém do Mercado, no Funchal, às 18h00.