Termómetros atingem os 21ºC esta terça-feira

Bom dia!As temperaturas esta terça-feira vão variar entre os 15ºC e os 21ºC na ilha da Madeira e entre os 14ºC e os 20ºC na ilha do Porto Santo, conforme dão conta as previsões do IPMA.
Espera-se céu geralmente muito nublado, apresentando menos nebulosidade na vertente sul da ilha da Madeira até ao meio da manhã.
Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira a partir da tarde.
Quanto ao vento, esse será fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante norte.
No que diz respeito ao estado do mar, a costa norte da Madeira deverá contar com ondas de norte/noroeste com 1,5 a dois metros, ao passo que na costa sul são aguardadas ondas do quadrante sul com um metro.
A temperatura da água do mar vai rondar os 17/18ºC.
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