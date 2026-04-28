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Termómetros atingem os 21ºC esta terça-feira

    Termómetros atingem os 21ºC esta terça-feira
    Espera-se céu geralmente muito nublado. Shutterstock
Hélder Teixeira

Jornalista

Região
Data de publicação
28 Abril 2026
7:15

Bom dia!

As temperaturas esta terça-feira vão variar entre os 15ºC e os 21ºC na ilha da Madeira e entre os 14ºC e os 20ºC na ilha do Porto Santo, conforme dão conta as previsões do IPMA.

Espera-se céu geralmente muito nublado, apresentando menos nebulosidade na vertente sul da ilha da Madeira até ao meio da manhã.

Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira a partir da tarde.

Quanto ao vento, esse será fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante norte.

No que diz respeito ao estado do mar, a costa norte da Madeira deverá contar com ondas de norte/noroeste com 1,5 a dois metros, ao passo que na costa sul são aguardadas ondas do quadrante sul com um metro.

A temperatura da água do mar vai rondar os 17/18ºC.

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