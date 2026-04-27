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Capítulo da Confraria Enogastronómica encerrou com recriação do panelo no Chão da Ribeira (com fotos)

    Capítulo da Confraria Enogastronómica encerrou com recriação do panelo no Chão da Ribeira (com fotos)
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    Capítulo da Confraria Enogastronómica encerrou com recriação do panelo no Chão da Ribeira (com fotos)
Iolanda Chaves

Jornalista

Cultura
Data de publicação
27 Abril 2026
21:48

A Confraria Enogastronómica da Madeira encerrou hoje o XXVI Capítulo com a tradicional recriação do panelo, no Chão da Ribeira.

Dezenas de confrades convidados participaram no aniversário da confraria anfitriã, que, como sempre, aproveita esta oportunidade para aliar a gastronomia à descoberta das paisagens madeirenses proporcionando diferentes experiências aos visitantes.

O convívio no Chão da Ribeira contou com a presença do secretário regional da Economia. Recorde-se que na sessão solene do capítulo, realizada na Gare Marítima do Funchal, José Manuel Rodrigues destacou a gastronomia como “eixo estruturante da oferta turística” da Região e um fator de “diferenciação da economia”.

O dia foi passado no concelho do Porto Moniz, onde o presidente da autarquia, Olavo Câmara, agraciou os confrades com uma receção e uma visita ao Aquário e marcou presença no panelo.

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