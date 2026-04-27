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Confira a chave vencedora do Eurodreams

    Confira a chave vencedora do Eurodreams
Redação

Nacional
Data de publicação
27 Abril 2026
23:14

Decorreu hoje o sorteio 034/2026 do Eurodreams. A combinação vencedora é composta pelos números 1 - 4 - 14 - 21 - 29 - 34 e pelo número de sonho 1.

Nenhum apostador acertou na chave completa, bem como nos seis números, que equivaliam ao 2.º prémio.

Já no 3.º prémio acertaram 98 jogadores, 16 deles com aposta registada em Portugal.

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