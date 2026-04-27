Confira a chave vencedora do Eurodreams

Decorreu hoje o sorteio 034/2026 do Eurodreams. A combinação vencedora é composta pelos números 1 - 4 - 14 - 21 - 29 - 34 e pelo número de sonho 1.
Nenhum apostador acertou na chave completa, bem como nos seis números, que equivaliam ao 2.º prémio.
Já no 3.º prémio acertaram 98 jogadores, 16 deles com aposta registada em Portugal.
AQUINTRODIA
É Abril de primavera, de mais calor, de natureza a despertar, de colorir campos e montes...
É Abril de mudança, de recomeço, de luta, de esperança.Caiu-me...
Há datas que não são apenas datas. São marcas na pele de um clube. São pontos de viragem que se contam de pais para filhos, como se fossem episódios de...
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A liberdade permanece um dos pilares fundamentais das sociedades contemporâneas, manifestando-se nas esferas política, social e psicológica. Em Portugal,...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Junto a um contentor de lixo, vi pedaços de um espelho e logo pensei: oxalá quem o partiu não sofra os sete anos de azar preconizados pela superstição...
Em bom rigor, o título tem outro autor. Foi tirado a Valter Hugo Mãe num capítulo do livro ‘A Máquina de Fazer Espanhóis’.
Não é por falta de palavras...
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Hoje não atendi o telefone.
Não foi por falta de tempo nem por distração. Vi o nome, reconheci a insistência, e deixei tocar. Durante aqueles segundos,...
Vivemos numa fraude montada pela impropriamente autodenominada de “esquerda”.
“Esquerda” isto?!...
Onde uma Reforma Agrária, como na Madeira?!...
Onde um...
DO FIM AO INFINITO
O lugar da solidão é insubstituível, meus amigos. Podem ter a certeza. O lugar que ela ocupa na alma da gente fica cativo para sempre, é vitalício. Oiçam...
Sair de casa é mais do que uma mudança, é um desafio, uma conquista e, muitas vezes, um salto no desconhecido.
O podcast “Estás Ligado?” nasce para dar...
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Bom dia!Confira alguns dos eventos que marcam esta terça-feira, 27 de abril de 2026.- Arranca às 9h00, o debate mensal com o Governo Regional, subordinado...
Nenhum...
A Confraria Enogastronómica da Madeira encerrou hoje o XXVI Capítulo com a tradicional recriação do panelo, no Chão da Ribeira.
Dezenas de confrades convidados...
O Rotary Clube do Funchal angariou 5.000 euros para o programa de combate à poliomielite PolioPlus, durante o jantar-palestra realizado no último sábado,...
A Assembleia Municipal de Santa Cruz aprovou, hoje, um voto de protesto contra a “alegada ingerência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira...
A Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz voltará, este ano, a assumir um papel central na abertura da Semana do Mar, cuja edição de 2026 decorre...
A banda portuguesa Delfins é a aposta da Câmara Municipal de Santana para abrir a edição de 2026 do Festival A’Norte, no dia 13 de agosto.
O festival, que,...
A Direção Regional das Pescas anunciou, através de uma nota de imprensa, que promoveu recentemente um conjunto de sessões de sensibilização na Escola Básica...
A Carolina Deslandes é a primeira artista confirmada para a edição de 2026 da Semana do Mar do Porto Moniz, que decorre entre 22 e 26 de julho.
A cantora...
A cultura ambiental dos estudantes ao chegarem ao ensino superior é “muito satisfatória”, em termos de conhecimento, “satisfatória”, ao nível da sensibilidade,...