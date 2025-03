A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria realizou esta quarta-feira, às 19 horas, no Espaço Geração Imaculado, a apresentação dos indicadores preliminares do Diagnóstico Social da freguesia.

A apresentação contou com a presença de diversas entidades institucionais, entre as quais a presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Vânia Jesus, que fez questão de representar pessoalmente o Instituto.

O evento foi aberto pelo presidente da Junta de Freguesia, Pedro Araújo, que iniciou a sessão agradecendo o empenho de Hugo Fernandes e Helena Andrade na coordenação deste diagnóstico, bem como a colaboração de todas as entidades parceiras envolvidas.

O autarca destacou a importância de um processo de análise dinâmico e baseado em dados mensuráveis, que permitirá um acompanhamento contínuo da realidade social da freguesia e uma gestão ainda mais eficaz das respostas públicas.

Durante a sessão, Hugo Fernandes apresentou uma análise detalhada de cada uma das áreas avaliadas no diagnóstico, abordando temas como habitação, educação, emprego, saúde e respostas sociais.

Helena Andrade destacou os números mais relevantes, chamando a atenção para indicadores que merecem maior reflexão e que poderão motivar futuras intervenções da Junta de Freguesia e das instituições parceiras.

No encerramento do evento, Pedro Araújo salientou a importância da cooperação entre entidades locais e regionais para a implementação de soluções eficazes, evidenciando o papel fundamental da Comissão Social de Freguesia neste processo.

Sublinhou ainda algumas das respostas sociais já implementadas pelo executivo ao longo do atual mandato, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população do Imaculado Coração de Maria.

A apresentação dos indicadores preliminares marca um passo crucial na construção do diagnóstico, antecedendo a próxima fase do processo, que incluirá uma revisão do documento e a integração dos resultados obtidos através da auscultação da população.