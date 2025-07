O Grupo de Botânica da Madeira (Faculdade de Ciências da Vida, Universidade da Madeira) organiza ações de colheita, com drone Mamba, de plantas endémicas em escarpas inacessíveis da ilha da Madeira, de 7 a 11 de julho, com a colaboração do Comando Operacional da Madeira e do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

Segundo uma nota de imprensa do Gabinete de Comunicação da Universidade da Madeira, esta ação conta com a participação enquanto especialista do professor Ben Nyberg (National Tropical Botanical Garden, Havai, Estados Unidos da América) e inclui a utilização pela primeira vez na Europa de um sistema de drones que permitem manobrar e efetuar colheitas nas condições topográficas complexas da ilha da Madeira que, aliás se assemelham às das ilhas do Havai. O sistema de colheita denomina-se Mamba e foi desenvolvido pela empresa Canadiana Outreach Robotics.

“Este drone permitiu já a colheita e identificação de espécies desconhecidas em falésias do Havai e espera-se que venha a contribuir decisivamente para o estudo taxonómico e genético de algumas das espécies de plantas endémicas mais raras da Madeira”, refere uma nota de imprensa da UMa.

Ainda que nesta semana, de 7 a 11 de julho, apenas se possam amostrar algumas das áreas onde ocorrem populações de plantas inacessíveis, “a colaboração que agora se inicia entre as entidades envolvidas permitirá no futuro obter novos e melhores dados acerca da biodiversidade da Região Autónoma da Madeira e assim promover a conservação de um património único a nível global”, conclui.