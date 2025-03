O Serviço Regional de Saúde da Madeira (SESARAM) foi o alvo das críticas da coligação Força Madeira (PTP, MPT e RIR) que, hoje, esteve em frente ao hospital dr. Nélio Mendonça, para afirmar que “é inconcebível que setores tão importantes como o SESARAM tenham um conselho de administração ocupado por nomeações políticas, que pouco ou nada, sabem desta área”. E defendeu um concurso público a fim de serem escolhidas “pessoas com competências”.

Apontando uma má gestão, a Força Madeira deu como exemplos os serviços de urgência da periferia sem equipamentos essenciais ao seu bom funcionamento, nomeadamente no que toca a aparelhos RX. Situação que, no entender daquela coligação candidata às eleições de 23 de março, leva a que os utentes com problemas respiratórios, vítimas de traumatismos ligeiros com uma queda ou outro acidente, tenham de recorrer às urgências do hospital dr. Nélio Mendonça, sobrecarregando aquele serviço.

Os “50 mil euros gastos em canecas oferecidas pelo SESARAM no dia mundial da Saúde” foram, igualmente, lembrados na iniciativa de hoje, sendo que a Força Madeira considera que “com mais um pouco a juntar ao referido valor, conseguia-se dinheiro para adquirir um aparelho de RX portátil e colocá-lo num dos serviços de urgência periféricos de maior afluência, como por exemplo Ribeira Brava ou Machico.”