Bom dia e bom fim de semana!

- A semifinal da Madeira das Olimpíadas de Química Mais (+) realiza-se na Universidade da Madeira (Campus da Penteada), com início às 10h00. Às 12h30, serão divulgados os resultados.

- Às 10h30, o presidente do Governo Regional visita, em Machico, o edifício habitacional ‘Edifício Parque MV’.

- Pelas 16h00, no Bairro de Santo Amaro, decorre a apresentação do Escutar - projeto de Residências Artísticas.

- O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, às 18h00, a estreia mundial de ‘Ecos do Funchal: Uma Sinfonia Paisagista’, de Romeu Curto, vencedor da Bolsa de Criação Artística da CMF.

- Na Casa do Povo de São Jorge, às 20h00, o evento ‘12 meses / 12 sopas’.

- O auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal é o palco, às 21h30, do espetáculo de tributo à banda The Doors.

- A Cáritas Diocesana do Funchal realiza este fim de semana a Campanha de Recolha de Alimentos, nos supermercados Pingo Doce da Madeira e Porto Santo.