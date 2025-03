Bom dia e bom fim de semana!

- Já decorre a 51.ª edição da Feira do Livro do Funchal, na Avenida Arriaga, desde o Teatro Municipal do Funchal até junto à Sé.

Centrada nos 500 anos do nascimento de Camões, a Feira apresenta uma programação vasta que se multiplica em várias atividades, como lançamentos de livros com sessões de autógrafos, conferências e espetáculos. A Feira abre portas às 10h00, e sucedem-se uma série de iniciativas, para os mais jovens e adultos.

No palco principal, esta tarde, às 15h00, Joana Marques apresenta o seu livro ‘Elefante na sala’, com moderação do jornalista Filipe Gonçalves. Se é fã da humorista portuguesa, aqui está uma boa oportunidade de ver e conhecer pessoalmente uma das protagonistas do programa ‘Extremamente Desagradável’.

- A partir das 10h00, no Colégio dos Jesuítas, o último dia do Encontro Literário de Leitura em Voz Alta – Ler com Amor, com duas oficinas, uma de manhã e outra à tarde.

- Às 11h00, decorre no Cais 8, Funchal, o Workshop sobre Novas Tecnologias de Socorro (NTS), no âmbito do programa do ‘Mês da Proteção Civil’, iniciativa organizada pela Câmara Municipal do Funchal.

- Pelas 11h30, no MadeiraShopping, mais um concerto integrado no projeto ‘Cultura no Centro’, com a atuação dos Combos de Música Moderna/Rock que trazem uma fusão de pop, rock, blues, funk e soul, com a direção artística de Rodolfo Cró e Ricardo Dias.

- Está marcada para as 15h00 a Caminhada Pela Vida com concentração junto à Rotunda Sá Carneiro (início da Avenida do Mar).

- O Centro de Congressos da Madeira acolhe, às 18h00, o encerramento do XXXVIII Festival de Música da Madeira. A Orquestra Clássica da Madeira convida a assistir ao concerto ‘Latin Jazz Trio e Orquestra’, com os solistas P.L.I.N.T - Pablo Lapidusas International Trio com a direção do maestro José Eduardo Gomes.

- No salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, às 18h00, pode assistir ao concerto da Banda Filarmónica Ilhense, de Pombal, Leiria, que está a comemorar o seu centenário, e está a realizar uma viagem comemorativa à Região.

- Abre oficialmente às 18h30, nos Canhas, Ponta do Sol, a XIX Feira Regional da Cana-de-açúcar e seus Derivados, com a visita aos pavilhões pelas entidades oficiais e a abertura da Feira Cores.

- Em São Vicente, às 19h00, a Igreja Matriz acolhe o segundo concerto da iniciativa ‘Barroco a Norte’, com os protagonistas Funchal Baroque Ensemble & Gregório Rojas.

- Às 21h00, no Cine Teatro de Santo António, sobe ao palco o espetáculo ‘A Arte da Comédia’, com dramaturgia e encenação de Eduardo Luiz da ATEF.