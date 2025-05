Bom dia e bom fim de semana!

- O evento intercultural ‘Todas as Cores’, no âmbito da campanha Humanidade é Diversidade, acontece a partir das 7h30, nos Jardins do Lido.

- A reunião do Grupo de Ajuda Mútua Madeira de doentes de AVC realiza-se, às 10h30, no Edifício - Núcleo de Apoio HNM (Serviço de Reabilitação) 1.º Piso.

- Às 11h00, na Praça do Povo, as comemorações do Dia Regional do Bombeiro.

- Pelas 12h00, a inauguração do nicho de Nossa Senhora de Lurdes, na Vereda dos Vinháticos, Camacha.

- Arranca às 16h45, junto à Praia Amarela em Machico, a iniciativa dedicada à prevenção do Cancro do Pulmão. Refira-se que no mês de maio assinala-se o mês de sensibilização contra o cancro do pulmão.

- O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil realiza, às 17h00, uma conversa sobre o papel da educação emocional como pilar do desenvolvimento infantil, na FNAC Madeira.

- Pelas 18h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a Orquestra Clássica da Madeira estreia a obra ‘Quando vier a Primavera’, do jovem compositor Tiago Palma do Nascimento, num concerto com a solista Veronika Taraban e dirigido pelo maestro Martin André.

- O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) está a promover uma formação sobre ‘Trabalho e Saúde Mental – que relação? A atividade docente em análise’, com encerramento previsto para as 18h30.

- Nas Festas da Sé, nas ruas principais da cidade do Funchal, há animação a partir das 19h00, com o grupo de Folclore Monteverde, Banda Orquestral de Câmara de Lobos ‘Os Infantes’ e a TUMA.

- Às 19h00, no Centro Cultural John dos Passos, Ponta do Sol, a peça ‘Jantar para Um’, pelo Teatro Feiticeiro do Norte. Este espetáculo integra o Festival Aqui Acolá.

- A partir das 20h00, no Santuário de Fátima, no Cabo Girão, em Câmara de Lobos, decorre o Jubileu de Espiritualidade Mariana. Às 21h00 a eucaristia presidida pelo bispo do Funchal.

- O Banco Alimentar da Madeira realiza este fim de semana a Campanha Saco, nos supermercados Pingo Doce.